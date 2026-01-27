Panamá reconoce a Sergio Abreu, figura clave para entrar al Mercosur

El presidente José Raúl Mulino condecoró este lunes a Sergio Enrique Abreu Bonilla, secretario general de la ALADI y excanciller de Uruguay.

El reconocimiento se dio en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, donde se le impuso la Orden General José de Fábrega, en el grado de Gran Cruz, mediante el Decreto Ejecutivo No. 5 del 27 de enero de 2026.

La distinción reconoce los méritos de Abreu y su papel en el fortalecimiento de la integración latinoamericana y la cooperación regional. No fue un acto protocolar más.

Panamá quiere jugar fuerte en el tablero del sur y ve en Abreu a un socio estratégico.

Mulino recordó que ambos compartieron funciones como cancilleres y que hoy mantienen una agenda común desde la ALADI, con un objetivo claro: el ingreso de Panamá al Mercosur.

El mandatario fue claro al señalar que Abreu ha sido uno de los principales padrinos de ese proceso, clave para abrir una negociación técnica y seria con los países del bloque.

“Abreu es un amigo de Panamá”, dijo Mulino, destacando el peso internacional de la ALADI y la experiencia del uruguayo en procesos de integración.

Según el presidente, este respaldo permitirá a Panamá avanzar con mayor solidez en su estrategia regional, en un momento económico complejo para América Latina.

El jefe del Ejecutivo también aprovechó para subrayar que Panamá está empujando el diálogo regional desde su territorio, con la realización del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que reunirá esta semana a líderes y mandatarios en la capital.

Por su parte, Sergio Abreu agradeció la condecoración y destacó el rol histórico de Panamá como país de conexión.

Recordó que, aunque Panamá y Uruguay son pequeños en territorio, tienen un peso estratégico clave en la región. “Integrar no es un discurso romántico.

Sin inversión no hay trabajo, sin trabajo no hay empleo y sin empleo no hay paz social”, soltó, sin rodeos.

Abreu auguró éxitos al país con el Foro Económico y dejó claro que la integración real pasa por resultados concretos, no solo por acuerdos firmados.