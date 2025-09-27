Pasará más de una década en prisión por llevar arma de guerra

Un hombre al cual se le encontró en su posesión un arma de guerra, una AK-47, fue condenado a 16 años de cárcel por el Sistema Penal Acusatorio. Esto ocurrió luego que se le comprobara que este artefacto bélico lo pretendía llevar a Colombia, utilizando las costas de Guna Yala para pasar la frontera.

La información de este caso señala que a las 2:00 p.m. del 24 de septiembre de 2025, este hombre fue sorprendido por agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, a bordo de una embarcación artesanal, aproximadamente a 2 millas náuticas de la comunidad de La Miel, corregimiento de Puerto Obaldía, en la Comarca Kuna Yala.

Al ser abordado, mantenía consigo un arma de guerra, tipo fusil, con su cargador vacío, la cual es idónea para efectuar disparos.

Él no tenía los permisos requeridos, momento en el que intentaron sacar el arma del territorio nacional, vía marítima rumbo a Colombia.

Este caso fue atendido por la Personería municipal de Guna Yala, quien presentó el caso ante el SPA, y donde el acusado llegó a un acuerdo de pena, que lo llevó a la condena final de 16 años de prisión por el delito de posesión de armas y explosivos, en forma agravada.