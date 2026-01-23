Personal y plata mandan para abrir más horas en centros de salud

Unos 120 centros de salud atienden fuera del horario regular en los centros de Salud, segun indicó María Joannou, jefa nacional del Departamento de Emergencias del Ministerio de Salud.



La funcionaria explicó que ampliar los horarios no es solo abrir más tiempo. Eso implica contratar más médicos, personal administrativo y de mantenimiento, y también destinar más presupuesto para que el servicio pueda sostenerse.



El tema surge luego de la aprobación por parte del pleno de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley 19, que busca que los **centros de salud, subcentros, policentros y similares operen con horarios extendidos o determinados por el Minsa según la necesidad de cada región.



Joannou explicó que algunos centros atienden hasta las 7:00 de la noche, otros hasta las 11:00 p.m. y en áreas de difícil acceso la atención es permanente, las 24 horas.

Joannou señaló que extender horarios no es solo abrir la puerta más tiempo. Para que el servicio funcione se necesita personal médico, enfermeras, medicamentos, insumos y presupuesto. Sin eso, el horario extendido no se puede sostener y la atención se resiente.

La intención es llevar esta medida a todo el país, pero de forma gradual. Cada centro se evalúa según su realidad, la cantidad de pacientes que llegan y las condiciones para atenderlos de manera segura, tanto para la comunidad como para el personal de salud.