Por contaminación reubicarán toma de agua de El Trapichito en La Chorrera

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) confirmó que se adelantan estudios para la reubicación de la toma de agua cruda de la planta potabilizadora "Jaime Díaz Quintero", en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La toma de agua cruda actualmente ubicada en la parte baja del río Caimito estaría siendo trasladada río arriba, en donde los niveles de contaminación del agua son más bajos.

Adicionalmente, se estará instalando una moderna toma de agua cruda para garantizar una mayor cobertura y un servicio más estable y confiable.

Esta planta potabilizadora tiene más de 50 años de estar operando y la mayor parte del equipo empleado en el proceso de potabilización ya ha cumplido su vida útil, según dijo el director general del Idaan, Rutilio Villarreal.

Este proyecto tiene como objetivo incrementar la producción de la planta de 7 a 10 millones de galones diarios para atender el crecimiento de la población de Panamá Oeste junto con la ampliación de la planta potabilizadora de Mendoza.

La inversión en este proyecto es de $5.1 financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En 2025, el Ministerio de Ambiente confirmó que 27 empresas inmobiliarias en el distrito de La Chorrera están bajo seguimiento debido a la descarga de aguas residuales en el río Caimito.

Durante la temporada de lluvia, esta potabilizadora frecuentemente debe cesar sus operaciones debido a los altos niveles de turbiedad.