Presentan denuncia penal contra directivos de Tocumen S.A. por licitaciÃ³n

Una denuncia penal contra Raffoul Arab, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Juan Antonio Ducreux y Jorge Luis Almengor, presidente y secretario de la Junta Directiva de esta empresa estatal, fue presentada hoy ante el Ministerio Público por el supuesto delito de corrupción de funcionario público posiblemente cometido al incluir un requisito de último momento en el pliego que cargos de una licitación para contratar el servicio de auditoría externa que terminó favoreciendo a una de las empresas proponentes.

La denuncia fue presentada, específicamente ante una de las fiscalías anticorrupción, por el abogado Eduardo Pineda, sustentándose en el artículo 345 del Código Penal, el cual indica que sanciona con dos a cuatro años a la persona que reciba dinero para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones.

Esta denuncia tiene como origen una licitación que se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., para contratar los servicios de auditoría externa de esta empresa estatal para los años 2020, 2021 y 2222, en la cual se incorporó sorpresivamente un requisito que solo terminó cumpliendo la firma de auditoría Deloitte Inc, la cual finalmente se benefició con la adjudicación del contrato.

El requisito añadido en el último momento consistió en pedirle a los proponentes que certificaran que habían realizado auditorías externas a empresas o entidades con ingresos mínimos de 300 millones de dólares y activos de 1,000 millones dólares durante los últimos cinco años.

En la denuncia penal, el abogado Eduardo Pineda pide que se investigue si la motivación para favorecer a uno de los proponentes de la licitación fue la entrega de dinero a cambio de la adjudicación de una licitación.

En sus argumentos, el abogado resalta el hecho de que el requisito en mención no estaba en el pliego de cargos original, sino que fue añadido por las autoridades de Tocume, S.A., en la Adenda No. 2, después de la segunda reunión de homologación entre la Comisión Evaluadora designada por Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., y los cuatro proponentes: Deloitte Inc., Ernest & Young Limited Corp., BDO Audit, S.A., y Nexia Auditores Panamá.

