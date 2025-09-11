Presidente de Brasil visitará Panamá en enero de 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará una visita oficial a Panamá a finales de enero de 2026. La visita tiene como motivo principal la inauguración del foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se celebrará en el país.

Mulino destacó que su reciente viaje a Brasil marcó un hito, ya que fue la primera visita oficial de un presidente panameño a esa nación en los últimos 18 años. Calificó el encuentro como fraterno y lleno de voluntad para construir un futuro más próspero para ambos países.

El mandatario panameño también señaló que la relación con el presidente Lula se ha fortalecido tanto en el plano personal como político, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

Como parte de este fortalecimiento de relaciones, Mulino anunció que a finales de este mes se celebrará el evento Panamá Business and Investor, que contará con la participación de empresarios brasileños interesados en invertir en el país. El evento es organizado por la Cámara de Comercio e Industrias Brasil-Panamá.

Además, el presidente resaltó que el Gobierno de Brasil ha expresado su interés en adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, lo cual considera un paso importante en la política internacional entre ambas naciones.

“Para mí significa mucho en términos de política internacional de Brasil con Panamá y fortalece ese concepto y ese principio de neutralidad que es nuestro mejor activo”, expresó Mulino.