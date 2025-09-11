Nacional - 11/9/25 - 11:09 AM

Presidente de Brasil visitará Panamá en enero de 2026

El mandatario panameño también señaló que la relación con el presidente Lula se ha fortalecido tanto en el plano personal como político, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

 

Por: Redacción / Web -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará una visita oficial a Panamá a finales de enero de 2026. La visita tiene como motivo principal la inauguración del foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se celebrará en el país.

Mulino destacó que su reciente viaje a Brasil marcó un hito, ya que fue la primera visita oficial de un presidente panameño a esa nación en los últimos 18 años. Calificó el encuentro como fraterno y lleno de voluntad para construir un futuro más próspero para ambos países.

El mandatario panameño también señaló que la relación con el presidente Lula se ha fortalecido tanto en el plano personal como político, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

Como parte de este fortalecimiento de relaciones, Mulino anunció que a finales de este mes se celebrará el evento Panamá Business and Investor, que contará con la participación de empresarios brasileños interesados en invertir en el país. El evento es organizado por la Cámara de Comercio e Industrias Brasil-Panamá.

Además, el presidente resaltó que el Gobierno de Brasil ha expresado su interés en adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, lo cual considera un paso importante en la política internacional entre ambas naciones.

“Para mí significa mucho en términos de política internacional de Brasil con Panamá y fortalece ese concepto y ese principio de neutralidad que es nuestro mejor activo”, expresó Mulino.

Te puede interesar

Panamá llama a "reflexión" a Israel tras el ataque en Catar

Panamá llama a "reflexión" a Israel tras el ataque en Catar

Septiembre 11, 2025
Presidente de Brasil visitará Panamá en enero de 2026

Presidente de Brasil visitará Panamá en enero de 2026

Septiembre 11, 2025
Chiquita implementará modelo de aparcería en Bocas del Toro

Chiquita implementará modelo de aparcería en Bocas del Toro

 Septiembre 11, 2025
Mulino: No podemos regalar los corredores, aún hay deuda por pagar

Mulino: No podemos regalar los corredores, aún hay deuda por pagar

 Septiembre 11, 2025
IMA se lava las manos ante venta de cupos para comprar arroz

IMA se lava las manos ante venta de cupos para comprar arroz

 Septiembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP