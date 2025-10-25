Primera ministra Sanae Takaichi agradece felicitaciones de Mulino

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, agradeció las felicitaciones recibidas y aseguró su compromiso de fortalecer las relaciones entre Japón y Panamá.

“Muchas gracias por sus felicitaciones. Estoy comprometida a seguir fortaleciendo aún más las relaciones entre Japón y Panamá con usted”, expresó Takaichi en su cuenta de X.

El mensaje de la primera ministra se da luego de que el presidente José Raúl Mulino la saludara por su elección el pasado 21 de octubre.

“Panamá saluda a la nueva Primera Ministra de Japón por su elección. Seguiremos trabajando juntos por acercar nuestros países y llevar adelante proyectos comunes. Éxitos”, escribió Mulino en X.

Takaichi se convirtió este martes en la primera ministra del país asiático, después de hacerse con la victoria en la votación parlamentaria y al sustituir a Shigeru Ishiba, quien anunció su dimisión en septiembre, tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder.



La nueva mandataria, apodada como la 'Dama de Hierro' nipona, ha dicho en varias ocasiones que la ex primera ministra británica Margaret Thatcher como una de sus mayores influencias en política.