Reelección de rectores vuelve a prender la Asamblea

El Proyecto de Ley 83, que regula la reelección de rectores en universidades del país encendió el segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados.

La propuesta permite que rectores, vicerrectores y directores de centros regionales tengan un periodo adicional de reelección. Antes, la ley original no lo permitía. Con los ajustes actuales, solo se podrá postular una vez más.

Durante el debate los diputados se enfrentaron en sus posturas. Jonathan Vega defiende la no reelección. Francisco Brea, en cambio, respalda la propuesta con los cambios que permiten la reelección limitada.

El proyecto lleva más de un año en discusión. Las universidades tendrán que ajustar sus procesos internos para que los cargos no queden en manos de los mismos dirigentes por años.

Las modificaciones aplican a todos los niveles de autoridad: rectores, vicerrectores y directores de centros regionales. La idea es que el periodo adicional sea la única oportunidad de volver a ocupar el cargo.