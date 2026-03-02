Regreso a clases: CCIAP exige reforma educativa integral en Panamá

Con el regreso a clases de 876,605 estudiantes este 2 de marzo en 3,112 centros educativos del país, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) advirtió que Panamá no puede seguir postergando una reforma educativa integral.

En un comunicado, el gremio empresarial subrayó que la cifra representa “casi 900 mil historias y futuros” que dependen de la calidad del sistema educativo, especialmente cuando la mayor parte de la matrícula se concentra en el sector oficial. “La educación pública es la columna vertebral del país”, destacó la organización.

Competencias laborales y transformación digital

La CCIAP cuestionó si los estudiantes están siendo formados con las competencias que exige el mercado laboral actual, marcado por la inteligencia artificial y la transformación digital. “No basta con abrir las puertas de las escuelas; la meta es calidad y pertinencia”, señaló el gremio.

El organismo planteó la necesidad de una ley marco flexible que permita actualizar planes de estudio, fortalecer la educación científica y técnica e incorporar tecnología de forma efectiva, junto con la capacitación docente continua.

El reto de la empleabilidad en Panamá

Asimismo, insistió en cerrar la brecha entre educación y empleo, al advertir que, mientras las empresas no encuentran talento calificado, muchos jóvenes enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral. “La educación no es un gasto, es la inversión estratégica más importante que puede hacer una nación”, puntualizó la Cámara.