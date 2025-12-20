RM rechaza reelección de los cargos de presidente de la Corte y Sala Penal

El partido Realizando Metas hizo público su rechazo a cualquier intento de reelección en los cargos de presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal, señalando que esta práctica le causa un daño enorme a la institución.

A través de su cuenta de X, el partido manifestó que considera que no debe haber una reelección de una misma persona ni para el cargo de presidente de la Corte Suprema ni de la Sala Penal.

Destaca que el daño no solo recae en la institución, sino en el futuro del país.

"El partido Realizando Metas RM considera que no debe haber una reelección ni para el cargo de presidente de la Corte Suprema ni de la Sala Penal a la misma persona, por el deterioro y desprestigio que ha causado la majestad del cargo de presidente de la Corte y la Sala Penal, que ha sido muy perjudicial para el país y el sistema jurídico, pues el daño causado ha sido enorme para la institución y el futuro del país", señaló el escrito.

Recordemos que hace algunas semanas, la abogada Karisma Karamañites revelará que Annette Planells tenía un informante de peso dentro del Tribunal Electoral y contacto directo con María Eugenia López de Arias, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En la entrevista, Karamañites puso contextos a las conversaciones que ella tuvo por Whatsapp con Annette Planells, quien fue directiva de Foco y La Prensa, previo a presentar la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del hoy presidente José Raúl Mulino.