RM: sin acuerdos nacionales, los discursos son de Narnia

El exmandatario Ricardo Martinelli -tras escuchar el discurso del presidente Laurentino Cortizo- dijo que en Panamá no vamos a arreglar nada, hasta que no haya un acuerdo nacional.

Esos discursos donde nos ven cara de bobos y que nos hablan como si estuviéramos en Narnia, no resuelven los graves problemas de pobreza, desempleo, la falta de trabajo y el costo de la comida.

Para el exmandatario las promesas del Gobierno perredista no son más que ilusiones ópticas en medio de un país desunido, donde no hay trabajo, medicina y ninguna esperanza.

Aquí no vamos a arreglar esto hasta que no haya un acuerdo nacional, pero los del gobierno no tienen la nobleza ni la capacidad política para llamar a la unidad, añadió.

Acusó a grupos políticos, a lo interno del gobierno, de usar el poder y las instituciones para perseguir y descalificar personas, en lugar de resolver los problemas del pueblo.

En cuanto a la condición de salud del presidente Cortizo, el cual viajará mañana a los Estados Unidos para una revisión médica, Martinelli indicó que espera que todo le salga bien.

“Yo espero que el señor presidente salga bien del tratamiento que le van a hacer, cómo ser humano, cómo amigo, como panameño, cómo presidente de todos los panameños, yo lo tengo en mis oraciones y espero que se recupere”, agregó Martinelli.

