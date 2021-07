Sittón: al fiscal le urge Open English

En un receso del juicio por el caso pinchazos, el abogado Sidney Sittón recomendó al fiscal Ricaurte González tomar un curso de inglés en “Open English” para dar lectura correctamente a los documentos contenidos en los correos electrónicos que son leídos desde hace dos días en el tribunal.

Sittón detalló que el juicio oral contra el exmandatario Riaro Martinelli ha entrado en un impasse por parte de la fiscalía, porque de un total de 5,000 páginas, sólo han leído de 25 para dilatar el proceso.

Ayer se continuó con el desahogo probatorio dentro de este proceso por parte de la fiscalía, específicamente los siete cuadernillos que contienen la traducción del correo electrónico [email protected]

Sittón resaltó que la mayoría de los documentos están en el idioma inglés, y que el fiscal González no sabe hablarlo, así que se pueden imaginar qué tipo de información puede recibir el Tribunal de Juicio.

"Me dio pena ajena por la lectura en inglés del fiscal González", manifestó. Agregó que ayer por primera vez pudo entrevistarse con Luis Rivera Calle, uno de los peritos del Imelcf, porque el Tribunal de Juicio le permitió el acceso.

En tanto, el también defensor Luis Eduardo Camacho González destacó que se manipularon evidencias y no están en condiciones óptimas, porque “nunca se preservó la evidencia como lo demanda la ley, esas pruebas no concuerdan con lo que está en el auto de apertura de juicio”.

“Lo real al día de hoy, es que nadie puede dar certeza de que esas evidencias son las que se tomaron desde el día uno y no solo eso, es que aquí, a pesar de que estamos en un juicio nuevo, ya aquí se dieron declaraciones y el perito Luis Rivera Calle en su momento fue muy claro en advertir cómo el Consejo de Seguridad Nacional y los fiscales del Ministerio Público, entre ellos Marcelino Aguilar, impidieron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) cumpliera con su trabajo”, sentenció el jurista.

Camacho González agregó que “aquí nadie puede desconocer que la evidencia fue alterada y ustedes recordarán que el testigo protegido en audiencias anteriores mintió y se corroboró, porque cuando él decía que era el autor en los archivos, resulta que fue el señor Rolando López el autor”.

Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli pidió al procurador interino, Javier Caraballo, que destituya a quienes cometieron el ilícito de presentar indicios que no cumplieron con la cadena de custodia en este proceso legal.

Con documentación en mano, exigió que también sean destituidos los fiscales que continúan prestándose para este ilícito.

“Si hay ahora fiscales que se están prestando para seguir este ilícito, a sabiendas de lo que están haciendo, también deben ser destituidos”, dijo Martinelli.

Ante esto, Sidney Sittón, abogado del exgobernante, recomendó al fiscal Ricaurte González tomar un curso de inglés en “Open English” para dar lectura correctamente a los documentos contenidos en este correo electrónicos que buscan ser admitidos en el juicio.

Tras ser cuestionado sobre la realidad de condición física y de salud, Martinelli declaró que “no soy ningún inválido. Mira yo me puedo parar, lo que no puedo es caminar, porque no me puedo mantener. Ando con esta andadera para que no me atropellen aquí”.

Además desminitió que durante el seguimiento del juicio vía telemática, estuviera tomando vino como algunos expresaron...era gelatina...una gelatina.