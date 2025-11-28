Nacional - 28/11/25 - 05:51 PM

Teleférico de San Miguelito: Gobierno define polígono de influencia

El proyecto fue declarado de utilidad pública y busca mejorar la movilidad urbana de los residentes en los distritos de Panamá y San Miguelito.

 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), mediante el Decreto Ejecutivo N.° 13 de 26 de noviembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial N.° 30413-C, estableció y delimitó el área del Polígono de Influencia del Teleférico del Sistema Metro de Panamá y dicta otras disposiciones.

La normativa, compuesta por cinco artículos, determina en un área con longitud de 6.7 kilómetros el polígono de influencia del teleférico, el cual contempla seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El documento destaca que, una vez definido el alineamiento final del proyecto y su perfil, se establecerá por la vía correspondiente el área o servidumbre de influencia de las cabinas. Esto incluirá la delimitación del gálibo que deberá respetarse y mantenerse libre de obstáculos tanto en el plano vertical como horizontal, garantizando así la operación segura de este sistema de transporte.

Asimismo, señala que todo acto relativo al uso, usufructo, derecho, gravamen, enajenación, construcción o modificación de bienes inmuebles, así como cualquier acto de reconocimiento de propiedad, cambio de uso de suelo o modificación de actividades económicas dentro de esta zona, requerirá la no objeción expresa del Metro de Panamá, S.A. previo a su aprobación.

Además, el decreto establece que todas las acciones necesarias para la adquisición u ocupación de terrenos requeridos para el desarrollo del sistema de transporte se realizarán con base en el valor vigente a la fecha de entrada en vigor de esta normativa.

"Todo lo relacionado con la ejecución de la obra, los procesos, trámites y cualquier otra acción necesaria será coordinado por Metro de Panamá, S.A., en conjunto con las entidades públicas competentes", añade la entidad.

El Gobierno Nacional, mediante este nuevo sistema de transporte declarado de utilidad pública, busca mejorar la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de los residentes en los distritos de Panamá y San Miguelito.

