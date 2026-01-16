Tocumen cerró el 2025 con un récord histórico de 20,981,855 viajeros

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró 2025 con un récord histórico de 20,981,855 viajeros -la cifra anual más alta en su historia- y fue reconocido por segundo año consecutivo como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, con una tasa de puntualidad del 93.34%, según el ranking global On-Time Performance de Cirium.

Este desempeño fortalece su papel como el hub aéreo más importante de Latinoamérica.

Según las cifras brindas, entre enero y diciembre de 2025, Tocumen registró 2,831,531 viajeros desembarcados que ingresaron a la ciudad de Panamá, un incremento del 5% (145,880 personas adicionales).

En ese mismo período, los viajeros que salieron del país totalizaron 2,916,512, lo que representa un crecimiento del 3%, equivalente a 86,408 personas más que en 2024.

Mostró un dinamismo notable en el flujo diario. En diciembre, el aeropuerto movilizó en promedio 61,414 viajeros por día, con mayor afluencia los jueves, sábados, domingos y lunes, siguiendo los patrones de viaje regionales e internacionales.

Sobre la operación aérea, Tocumen acumuló 166,448 movimientos de aterrizaje y despegue durante 2025, un aumento del 9% frente al año anterior (13,635 operaciones adicionales). Del total, el 89% correspondió a vuelos comerciales, el 7% a carga, el 2% a aviación general y el 2 % restante a operaciones técnicas, chárter, militares y otras.

La red de conectividad también se fortaleció. En 2025 operaron en Tocumen 17 aerolíneas comerciales de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, conectando a Panamá con 97 destinos internacionales, lo que amplió y consolidó su integración con los principales mercados de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa.

En carga aérea logró otro hito histórico. Durante 2025 se movilizaron 248,455 toneladas métricas, un crecimiento del 15% respecto al año anterior (31,801 toneladas adicionales), reafirmando a Tocumen como un nodo logístico clave en la región.

El reconocimiento como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo -otorgado por segundo año consecutivo por Cirium, empresa global especializada en datos y análisis de la industria de la aviación y los viajes- refuerza la reputación global del aeropuerto panameño como un centro operativo eficiente, confiable y alineado con los más altos estándares internacionales.

