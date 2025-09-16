Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

Nacional - 16/9/25 - 10:57 AM

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el contralor general de la República, Anel Flores, mantuvieron hoy una reunión de trabajo en la que discutieron diversas temas de interés nacional relacionadas con la transparencia y la correcta administración de los recursos del Estado.

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la implementación y seguimiento de los relojes biométricos de marcación en la Asamblea Nacional. La medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la jornada laboral de los colaboradores y evitar la proliferación de prácticas irregulares, como las conocidas “botellas”.

Durante la reunión, el presidente Herrera reiteró su compromiso de fortalecer la imagen de la Asamblea Nacional, una institución que, a lo largo de los años, ha enfrentado cuestionamientos de la ciudadanía. En este sentido, aseguró que su administración busca impulsar un trabajo legislativo con mayor credibilidad y cercanía a la población.

Por su parte, el contralor Flores reafirmó la disposición de la Contraloría General de la República de seguir cumpliendo con su función constitucional de fiscalizar y supervisar de manera rigurosa el uso adecuado de los fondos públicos en todas las instituciones del Estado, incluido el órgano legislativo.

Ambos coincidieron en que el fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia son aspectos clave para recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

