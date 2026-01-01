Nacional - 01/1/26 - 11:30 AM

Tras los festejos de Año Nuevo, la AAUD limpia la Calzada de Amador

Durante los festejos de Año Nuevo, cientos de personas se dieron cita en esta área turística para apreciar y lanzar fuegos artificiales y pasar un rato ameno.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una jornada de limpieza en la Calzada de Amador (Ancón) puso en marcha, a primera hora de este 1 de enero, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Durante los festejos de Año Nuevo, cientos de personas se dieron cita en esta área turística para apreciar y lanzar fuegos artificiales y pasar un rato ameno. Lo malo es que toda la basura generada durante el evento quedó tirada en la vía, las aceras y hasta en la orilla del mar.

Por ello, con escobas y recogedores en mano, una cuadrilla de las llamadas 'hormiguitas' fue desplazada por la AAUD a la zona para recoger todos los desperdicios. Incluso, un basurero fue incendiado y ahora deberá ser sustituido.

El objetivo principal de este operativo era que el área estuviera lista y limpia para recibir a decenas de familias que cada año se dan cita para pasar el 1 de enero, de día, en la zona turística.

