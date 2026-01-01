Tras los festejos de Año Nuevo, la AAUD limpia la Calzada de Amador

Panamá- Una jornada de limpieza en la Calzada de Amador (Ancón) puso en marcha, a primera hora de este 1 de enero, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Durante los festejos de Año Nuevo, cientos de personas se dieron cita en esta área turística para apreciar y lanzar fuegos artificiales y pasar un rato ameno. Lo malo es que toda la basura generada durante el evento quedó tirada en la vía, las aceras y hasta en la orilla del mar.

Por ello, con escobas y recogedores en mano, una cuadrilla de las llamadas 'hormiguitas' fue desplazada por la AAUD a la zona para recoger todos los desperdicios. Incluso, un basurero fue incendiado y ahora deberá ser sustituido.

El objetivo principal de este operativo era que el área estuviera lista y limpia para recibir a decenas de familias que cada año se dan cita para pasar el 1 de enero, de día, en la zona turística.