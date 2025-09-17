Ultiman detalles por el Festival Nacional de la Mejorana

Del 20 al 29 de septiembre se espera la llegada de miles de visitantes para celebrar las fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes, en Guararé, provincia de Los Santos.

Y es que, de forma paralela, la cuenta regresiva para el Festival Nacional de la Mejorana avanza y todo está listo para recibir a miles de turistas que llegarán a partir del próximo 20 de septiembre.

El presidente del patronato, David Vergara, confirmó que la organización, en conjunto con las autoridades locales, estamentos de seguridad y grupos folclóricos, ultiman detalles para garantizar que las actividades se desarrollen en orden y seguridad, cumpliendo las expectativas de los asistentes.

La celebración, que se extenderá hasta el 29 de septiembre, incluye una variada programación religiosa y festiva, con concursos de cantaderas, salomas, décimas, violines, acordeón y tamborito, además de desfiles, misas y la tradicional procesión en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona del distrito.

Además, el desfile de manifestaciones folclóricas contará con más de 40 delegaciones mostrando lo mejor de las tradiciones panameñas.

Vergara explicó que, como parte de la logística, se implementará un plan de seguridad y movilidad, con el fin de que la festividad que cada año reúne a miles de visitantes, se desarrolle sin inconvenientes. Este plan contempla vigilancia policial, puestos de atención médica, controles de tránsito y puntos de información, con el objetivo de brindar tranquilidad tanto a residentes como a turistas.

Considerado el festival folclórico más importante de Panamá, la Mejorana no solo resalta las tradiciones y expresiones culturales del país, sino que también dinamiza la economía local a través del turismo, el comercio y la gastronomía típica que acompañan cada jornada de celebración.