Veraguas cierra 2025 entre emergencias, desafíos sociales y solidaridad

Este ha sido un año cargado de dificultades sociales, climáticas y de seguridad, pero también de acciones solidarias que reflejan la resiliencia y el compromiso humano presentes en la provincia de Veraguas.

Este año 2025 estuvo marcado por una serie de hechos relevantes que dejaron al descubierto tanto la vulnerabilidad de comunidades enteras ante fenómenos naturales y la violencia social, como la capacidad de solidaridad y respuesta de algunos sectores ante situaciones humanas críticas.

Durante los meses de octubre y parte de noviembre, las intensas lluvias provocaron severas afectaciones en los distritos de Mariato, Soná y Las Palmas.

Decenas de familias resultaron damnificadas, quedando en condiciones de auxilio y a la espera de ayuda económica y social.

Las precipitaciones también causaron daños significativos en caminos y vías de acceso, agravando el aislamiento de comunidades rurales y evidenciando, según residentes, el prolongado abandono por parte de las autoridades.

Para Eira Lucía Velasco, presidenta de la fundación Sin Miedo, en el ámbito de la seguridad ciudadana, se tiene a numerosas familias veragüenses que vivieron momentos de profunda angustia debido a hechos de violencia que conmocionaron a la población.

Según Yadira Pino, educadora y dirigente comunitaria, durante el año 2025 se registraron asesinatos perpetrados por hombres contra sus parejas sentimentales, así como casos de violencia sexual en el seno familiar, situaciones que generaron llamados urgentes a reforzar la prevención, la atención a las víctimas y la aplicación de la ley.

Gullibert Iglesias, residente de playa Reina, explicó que el sector pesquero tampoco escapó a la inseguridad, dijo que los pescadores artesanales de Mariato, Montijo y Soná denunciaron robos y hurtos constantes de motores, redes y otros equipos de pesca, afectando directamente su sustento económico y aumentando la sensación de desprotección en las zonas costeras.

En materia ambiental y sanitaria, se reportó el retorno al uso de vertederos a cielo abierto en algunas áreas de la provincia, lo que generó preocupación por sus posibles efectos en la salud pública.

A esto se sumó un incremento de enfermedades respiratorias, con miles de personas afectadas a lo largo del año, lo que llevó a las autoridades de salud a reiterar recomendaciones de prevención.

No obstante, 2025 también dejó espacio para la esperanza y la solidaridad.

En el distrito de Santa Fe, el Día del Maestro fue celebrado de una manera distinta: educadores y miembros de la comunidad se unieron para ayudar en la construcción de una vivienda a una estudiante enferma, en un gesto que fue ampliamente reconocido por la población.

Asimismo, se intensificó la búsqueda de un joven reportado como desaparecido en la comunidad de El Pedernal, en el distrito de Santiago, un caso que movilizó a autoridades, familiares y voluntarios.

Otro hecho destacado fue la respuesta institucional tras un reportaje en el que se expuso la precaria situación de una niña humilde de la comunidad de El Caimito, del distrito de La Mesa, enferma de leucemia.

Como resultado, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial entregó una casa decorosa a la menor y su familia, permitiéndole continuar su tratamiento en condiciones más dignas.

