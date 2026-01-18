Yeileen Acosta es la nueva soberana del Carnaval de Colón 'Alegoría 2026'

Bajo el esplendor de las luces y ante un público expectante, Yeileen Acosta fue coronada como la nueva soberana del Carnaval de Colón “Alegoría 2026”, en un evento desarrollado en el Centro de Arte y Cultura (CACCO).

La gala de elección reunió a nueve participantes que compitieron por la distinción de la festividad colonense.

El certamen, que evaluó a las candidatas en cuatro impactantes salidas (Presentación inicial, Vestido de Baño, Disfraz y Traje de Gala), culminó con una ronda de preguntas y respuestas que definió al Top-5.

Tras la deliberación del jurado, se dio a conocer el veredicto que conforma la nueva corte real: soberana del Carnaval “Alegoría 2026”: Yeileen Acosta; primera princesa, Meybel Catuy; segunda princesa, Gloryelis Garibaldi.

Como embajadora de cultura quedó la joven Tayona Jiménez.

Mientras que Paola Ceballos le correspondió ser la embajadora de tradiciones.

Al recibir la corona, la nueva soberana, Yeileen Acosta, se dirigió a la comunidad con un mensaje de compromiso.

"Prometo liderar estas celebraciones con una profunda dedicación a nuestra cultura y con el mayor respeto por nuestras raíces y nuestra gente”, declaró, marcando el tono de su reinado.

Por su parte, Roberto Edwars, presidente de los carnavales, aprovechó la ocasión para anunciar la sede oficial de la festividad; el carnaval ‘Alegoría 2026’ se llevará a cabo en la avenida Miguel Ahmad Waked, desde el puente rojo hasta la entrada número cinco de la Zona Libre de Colón.

El Carnaval “Alegoría” tiene una vigencia institucional de tres años (2025-2027), luego de ser oficialmente juramentado por Julio Hernández, gobernador de Colón.

Con la corte real ya establecida, Colón se prepara para vivir una edición del carnaval que promete ser una verdadera “Alegoría” de color, música, tradición y alegría, liderada por la reina Yeileen Acosta y su equipo de trabajo.