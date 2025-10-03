Show - 03/10/25 - 03:21 PM

Abraham Pino pudo ver a su hija tras varios meses

Ahora lo que sigue es que la verá por varios jueves hasta que la jueza del caso le brinde la oportunidad de estar juntos normalmente otra vez.

 

El conocido instagramer Abraham Pino reveló que finalmente pudo reunirse su hija tras no poder verla desde hace más de ocho meses.


"Detrás de la voz de la imagen 4 hay una niña de 4 años que solo quiere estar con su papá... ¿Cuántos días más nos van a robar? Estas no son mis palabras, son las de mi hija... una niña que suplica lo que debería ser un derecho, poder estar con su papá", dijo en su momento.

Según Abraham pudo verla, jugar con ella y pasar un rato. Además, subió un video del momento a sus redes.

Ahora lo que sigue es que la verá por varios jueves hasta que la jueza del caso le brinde la oportunidad de estar juntos normalmente otra vez. 

 

 

