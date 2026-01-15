Show - 15/1/26 - 10:05 AM

Arrestan al actor de la serie "24" por atacar a conductor que lo transportaba

El sospechoso está acusado de agredir al conductor tras subir al vehículo.

 

Por: Redacción / Web -

Kiefer Sutherland, famoso actor de Hollywood y más conocido por la serie "24" fue arrestado bajo sospecha de amenazas criminales graves, tras una denuncia de agresión que involucraba a un conductor de un servicio de una plataforma digital. 

Sutherland, ganador de un premio Emmy, fue arrestado la madrugada del pasado lunes tras un altercado con un conductor de un servicio de transporte compartido en la zona de Hollywood, según informó en exclusiva el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La estrella de 59 años fue arrestado poco después de la medianoche, luego de que los agentes respondieran a una llamada de radio cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue.

El sospechoso está acusado de agredir al conductor tras subir al vehículo. Sutherland fue arrestado bajo sospecha de amenazas criminales graves, según la agencia.

No se reportaron heridos que requirieran atención médica.

