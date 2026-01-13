Barceló babea por María del Pilar y Musulini dice que la pasó mal con Anyuri

Ponchera, demencias, amores medio no correspondidos es lo que se ha visto las últimas 24 horas en El Parking de Yen Video.

Entre lo primero que se resaltó, está la salida de Euana Muñoz, quien había ingresado recientemente como refuerzo tras la eliminación de David López.

La producción, liderada por Yender Fuentes (Yen Video), implementó nuevas reglas estrictas tras varios episodios de peleas físicas y discusiones intensas entre los participantes.

A Barceló se le ha podido ver muy pegado a María del Pilar, en una acción en la que muchos han relacionado a lo sucedido con lo mismo que le pasó a Rommelito con Fergie y el clásico "Te quiero".

Junto a Euana, también ingresó "El Urri" para intentar estabilizar la dinámica de la casa tras la salida de otros concursantes como el influencer Wisxopro. Hasta ahora ha sido pura ponchera por las actuaciones de él y la manera en que come y al parecer, no friega lo que usa.

Durante la noche del 12 de enero, el programa contó con la visita de "El Martillito" y la participación del productor K4G, quien intervino para generar dinámicas de humor y tensión romántica entre los habitantes.

Uno de los últimos que llamó la atención fue Musulini, pues en medio de cuestionamientos dijo que la pasó muy mal en su relación con Anyuri. Recordemos, en el pasado muchos lo llamaron familiar de Rudolph.