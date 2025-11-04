Show - 04/11/25 - 07:16 PM

Billboard reconoce a Shakira como artista latina más taquillera de la historia

Hasta la fecha, los 64 de los 82 conciertos previstos en ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ recaudaron más de 327,4 millones de dólares.

 

Por: Redacción/EFE -

Shakira se convirtió en la artista latina más taquillera de la historia por su gira de estadios ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y la revista musical estadounidense Billboard la reconoció con el premio ‘Global Touring Icon’, según informó este martes en un comunicado el equipo de la cantante barranquillera.

Hasta la fecha, los 64 de los 82 conciertos previstos en ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ recaudaron más de 327,4 millones de dólares y vendieron más de 2,5 millones de boletos, lo que establece un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

«Actualmente, es también la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre», añade la nota.

LEE TAMBIÉN: Policía Nacional incauta subametralladora en Colón

Las cifras incluyen la serie de 12 presentaciones que hizo Shakira en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, el mayor número de shows consecutivos que cualquier gira ha ofrecido en este recinto, vendiendo 65.000 boletos por noche para un total de 780.000 asistentes, siempre según el comunicado.

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ se lanzó originalmente en abril de 2024, en apoyo a su álbum del mismo nombre que alcanzó el puesto número 1 en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums, y concluirá en diciembre en Florida, Estados Unidos.

Te puede interesar

Billboard reconoce a Shakira como artista latina más taquillera de la historia

Billboard reconoce a Shakira como artista latina más taquillera de la historia

 Noviembre 04, 2025
Miss México se enfrasca con Nawat del Miss Universo tras decirle tonta

Miss México se enfrasca con Nawat del Miss Universo tras decirle tonta

 Noviembre 04, 2025
David Beckham, nombrado caballero por el rey Carlos III

David Beckham, nombrado caballero por el rey Carlos III

 Noviembre 04, 2025
Franco Mastantuono sufre pubalgia como Lamine Yamal

Franco Mastantuono sufre pubalgia como Lamine Yamal

 Noviembre 04, 2025
Drake desmiente a Gracie por fiesta rara y ella afirma que dijo la verdad

Drake desmiente a Gracie por fiesta rara y ella afirma que dijo la verdad

 Noviembre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas