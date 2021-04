Blades: ‘Todavía estamos segregados de muchas maneras en la música’

El cantautor panameño Rubén Blades piensa que todavía estamos segregados en muchos aspectos en la música.

Las declaraciones del istmeño se dieron en una entrevista brindada a The New York Time, donde habló de algunos temas de su carrera.

"Todavía estamos segregados de muchas maneras en lo que respecta a la música", expresó Blades.

De acuerdo con el panameño, la música es subversiva y que va cambiando las cosas.

Añadió: “La gente piensa que si eres un salsero eso es lo que vas a hacer en tu vida. Es como si fueras un caballo, corriendo con las anteojeras puestas, yo no uso esas cosas. Para mí, la música es subversiva, porque el arte es subversivo. Cambias las cosas".

El también abogado hace poco estreno su nuevo proyecto “Salswing”, junto a Roberto Delgado, trabajo que fue catalogado ambicioso por el reconocido medio.

“El ambicioso nuevo proyecto de Blades con el líder de la Big Band panameña Roberto Delgado celebra los frutos de la evolución y la mezcla cultural: las conexiones entre la música afrocubana y el jazz. Ha llegado a lo largo del mes de abril en tres paquetes diferentes: “Salswing!”, Un disco de 11 temas que mezcla libremente clásicos de la salsa como “Paula C” y “Tambó” con estándares de jazz como “Pennies From Heaven” y “The Way You Look Tonight”; y "Salsa Plus!" y “¡Swing!, ” Que enfatiza las pistas de esos géneros”, señala el escrito.

Señala el medio que el jazz ha estado fluyendo a través del trabajo de Blades durante más tiempo de lo que muchos oyentes creen, siendo “Pedro Navaja”, posiblemente la canción más popular de la salsa, que es recordada como una pieza inusualmente larga que inicialmente fue mal vista por la industria de la radio.

Aquella industria, que según el salsero le dijo que su álbum “Siembra” arruinaría la carrera de Willie Colón, quien sufrió un accidente de tránsito, el pasado 20 de abril.

“Un trío de DJ de radio de peso pesado le dijo que “Siembra”, el álbum de 1978 en el que aparece, que grabó con el trombonista y arreglista Willie Colón, arruinaría la carrera de Colón”, expresa el escrito.