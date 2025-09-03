Cazzu acusa a Nodal de no darle permiso para viajar con su hija

La cantante argentina Cazzu denunció que lleva un año pidiendo el permiso para poder viajar con su hija, sin embargo, su exmario Christian Nodal se lo ha impedido.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día ; tuve ese sentimiento de decir 'el mundo es devastador'", dijo.

La famosa se mostró devastada al recordar lo que la hizo sentir el representante legal de su ex Nodal cuando su abogada, una intermediaria y ella, plantearon la necesidad del permiso de viaje para la menor Inti que está por cumplir dos años de edad.

En un podcast, Cazzu argumentó que necesita un permiso de viaje para poder llevarse a su hija con ella, ya que "trabaja de lo mismo que el padre", cantante, por lo que necesita viajar.

El abogado del "progenitor de su hija", le dijo lo siguiente: "No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar"

Ante esto, Cazzu contó: "Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte", admitió.

La mirada del abogado y palabras, fueron algo demoledor con lo que Cazzu, dice, no puede luchar: "Y yo dije 'contra esto no, no me da el corazón', con todo, ustedes me ven aquí combativa...¿contra el sistema, contra la ley?, ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo 'tenemos el control sobre ti y tu hija' y fue uno de los peores momentos de mi vida", aseguró.

Cazzu afirma que debe lidiar con el tema de la infidelidad, su hija y la relación con Ángela Aguilar, su actual esposa.

En su última visita a México, Cazzu aseguró que no considera justa la pensión alimenticia que Nodal le otorga a su hija Inti, sin embargo, enfatizó al decir que no pensaba dar lucha legal al respecto.