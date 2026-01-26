Defensor abre investigación por el polémico tema "El Falador" de Mr. Fox

Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, informó que se actuará de oficio para evaluar posibles impactos en los derechos humanos, esto tras la publicación y polémica generada por el tema de Mr. Fox, "El Falador".

"La libertad artística es esencial en una sociedad democrática. Sin embargo, no legitima el acoso, el estereotipo de género ni la violencia simbólica contra mujeres identificables. En relación con la canción “El Falador” del artista panameño Mr. Fox (y las publicaciones asociadas en plataformas digitales), hemos verificado una preocupación pública porque el contenido supuestamente nombra a múltiples mujeres con nombres y apellidos, lo que puede convertirse en un catalizador para abusos en línea, acoso coordinado, amenazas y daños reputacionales duraderos, independientemente de la ocupación de una mujer o su nivel de exposición pública", indica.

Artistic freedom is essential in a democratic society. However, it does not legitimize harassment, gender-based stereotyping, or symbolic violence against identifiable women.



In relation to the song “El Falador” by the Panamanian artist Mr. Fox (and associated releases on… — Eduardo Leblanc Jr. (@eleblancg) January 26, 2026

Agrega: "Bajo la Ley 504 de 2025, la Defensoría del Pueblo de Panamá actuará de oficio para evaluar posibles impactos en los derechos humanos y activar vías de protección donde sea necesario".

Además, agregó que solicitarán formalmente a las plataformas digitales como Youtube, Spotify, Google y X para que revisen el material bajo sus propias políticas y apliquen salvaguardas apropiadas, como una moderación fortalecida, mitigación de riesgos y otras medidas consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos, para ayudar a prevenir y reducir la violencia en línea contra las mujeres.

"La libertad de expresión debe ser protegida; también lo deben la dignidad, la igualdad y la seguridad de las mujeres", puntualizó.