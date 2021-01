El bicho sigue desatado y contagia a Juanpi Dolande nuevamente

El conocido locutor Juanpi Dolande confesó en sus redes sociales que fue contagiado de Covid19 nuevamente, tras estar en una breve reunión con otras tres personas.

Según Juanpi, mientras muchos están pensando en la cuarentena y que el virus no existe, hay otros panameños que están viendo a este mal de frente y batallando contra el.

"Estoy dando la batalla contra el Covid19 para no dejarme vencer de este virus, que por segunda vez me ha contagiado. Me dolió no haber podido abrazar a mi madre para desearle feliz año 2021. Una vez más me ha tocado enfrentar a este enemigo invisible que nos ha cambiado la forma de vivir a todos", afirmó.

El famoso asegura que se contagió luego de tener una reunión normal con otras tres personas, entre las que estaba una que ni sabía que caminaba con el bicho.



"Estoy en mi octavo día, esta vez sí presenté síntomas de resfriado, dolor de cuerpo, algo de tos, pero gracias a Dios no se complicó", recalcó.