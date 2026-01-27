Show - 27/1/26 - 07:42 AM

El Tuox defiende plena de "El Falador": "Hay problemas más importantes"

Además, sostuvo que el tema es para el entretenimiento en las festividades y que las figuras mencionadas son parte del debate público cotidiano.

 

El cantante urbano panameño conocido como El Tuox, se pronunció en redes respecto a la polémica del tema "El Falador" junto a Mr. Fox y Akim.

El famoso no ofreció una disculpa formal por el contenido de la canción, sino que defendió su postura frente a las críticas del Ministerio de la Mujer y otros sectores. 

Argumentó que la canción es parte de la cultura del reggae en español panameño y que el término "falador" (hablador) se refiere a chismes de la farándula, sin intención de promover odio.

También cuestionó el enfoque de las autoridades, sugiriendo que hay problemas sociales más graves en el país que requieren la atención de las instituciones antes que la letra de una canción de carnaval.

Además, sostuvo que el tema es para el entretenimiento en las festividades y que las figuras mencionadas son parte del debate público cotidiano. 

Recordemos en dicha canción se hace referencia a partes masculinas, grubeos y se mencionan varios nombres de algunas caras del patio.

Por el momento, ni él ni sus colaboradores (Mr. Fox y Akim) han retirado el video de sus plataformas, manteniendo su posición de que se trata de música para los carnavales de 2026. 

