Erika Ender: 'Ya no somos princesas, somos reinas'

La cantautora panameña Erika Ender mandó un mensaje claro y alto a todas sus seguidoras: “Ya no somos princesas, somos reinas”.

Con una hermosa fotografía suya, la artista como es costumbre utilizó su red social para darle un mensaje a las damas, en esta ocasión dijo que cada día son más las féminas que son protagonistas de su propia historia, que no esperan un príncipe que la rescate, como en los cuentos de hadas.

“Con lo que me encantan, desde pequeña, los cuentos de Disney, la parte de encontrar quien pueda tener valores y puntos en común, me suena maravillosa; pero no la de que ningún príncipe me rescate. Hoy en día somos más las mujeres valientes, luchadoras, preparadas, fuertes, arriesgadas, inteligentes y profesionales que no esperamos por un príncipe que nos mantenga, pero tampoco por uno que debamos mantener”, manifestó Ender.

Por otro lado, reiteró el valor de la mujer y de la labor tan importante que tienen en la sociedad.

“La reina de su profesión, que realza sus talentos y preparación por sus propios méritos.¡De débil no tenemos nada!... La reina del hogar, que mantiene la armonía para darles el mejor ejemplo a sus hijos y mantener una unión sana con su pareja; la reina de la sociedad, que se preocupa por el medio ambiente, la raza humana y el universo en general”, añadió.

Por último, dijo hay tantas heroínas vestidas de mujer normal en este mundo, que ya no caben los cuentos de antes "No cabe, ni que te pisen, mujer, ni que dejes de ser tú misma por cumplir con un pasado que ya no existe”.