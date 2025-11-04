Franco Mastantuono sufre pubalgia como Lamine Yamal

El jugador argentino Franco Mastantuono será baja para el partido de la Champions League del Real Madrid ante el Liverpool en Anfield, tras ausentarse del entrenamiento el martes y someterse a unas pruebas médicas que desvelaron que sufre una pubalgia, lo mismo que Lamine Yamal.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución», informó el club blanco en un parte médico.

En redes ya han mencionado a la cantante Nicki Nicole, pues hace poco se le vinculó con el famoso jugador, mientras salía con Yamal.