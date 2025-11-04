Show - 04/11/25 - 09:19 AM

Franco Mastantuono sufre pubalgia como Lamine Yamal

En redes ya han mencionado a la cantante Nicki Nicole, pues hace poco se le vinculó con el famoso jugador, mientras salía con Yamal.

 

Por: Redacción / Web -

El jugador argentino Franco Mastantuono será baja para el partido de la Champions League del Real Madrid ante el Liverpool en Anfield, tras ausentarse del entrenamiento el martes y someterse a unas pruebas médicas que desvelaron que sufre una pubalgia, lo mismo que Lamine Yamal.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución», informó el club blanco en un parte médico.

