Jorge Gómez muestra el odio que le tienen en las redes

El cantante de música típica, Jorge Gómez dejó saber la clase de mensajes de odio que recibe en sus redes sociales.

Al parecer los videos donde sale mordiéndose los labios no es del agrado de todos, pues este fue el detonante para que un "hater" le mandará todo lo que pensaba de él.

Oye, pero sus videos mordiéndose los labios no es todo, pues a ese "hater" tampoco le gusta que muestre sus bendiciones, esas que ha logrado con gran esfuerzo y trabajo.

Y es que el artista publicó, días atrás, el nuevo carro que se compró. Además, ha mostrado la casa que adquirió.

"Yo a usted no lo soporto, verlo como hace esos labios, mordiéndoselos, a mí no me da es que solo coraje y esas patitas y ese cuerpo. Todo lo que compra lo publica que va, cuidado Dios hace que caigas como coco, no te soporto", reza el mensaje que compartió.