Juanpi Dolande comienza el 2026 recargado, con ganas y fe

El locutor y escritor está convencido de que los mejores comienzos llegan después de haber sobrevivido a duras pruebas.

 

El 2025 fue un año de aprendizajes, retos y procesos personales que marcaron su camino de Juanpi Dolande, quien mediante un post de una fotografía en la que sale acompañado de su  madre y una amiga, valoró a quienes acompañan en silencio, incluso en los capítulos más difíciles.

En su mensaje habló lo que le costó el 2025, lo que sanó y lo que permanece, pero sobre todo, destacó lo aprendido. Aseguró sentirse recargado para el 2026 con ganas y con fe, convencido de que los mejores comienzos llegan después de haber sobrevivido a las pruebas más duras.

Juanpi no dejó pasar la oportunidad de agradecer públicamente a las mujeres que lo acompañaron en ese momento especial: a su amiga, por caminar a su lado incluso cuando no hay palabras, y a su madre, a quien definió como “raíz, casa y abrazo”.

