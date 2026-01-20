¡Le rompieron el corazón Barceló! Terminó todo con María del Pilar

María del Pilar le puso fin al romance de Barceló con ella tras recibir un ramo de flores de parte de un admirador externo (su supuesta pareja fuera del reality), lo que confirmó las sospechas de Barceló.

Al recibir el detalle, Barceló reaccionó con molestia, sintiéndose engañado tras haber iniciado un romance con ella dentro de la casa. Los mensajes del público ya habían advertido que ella "tenía marido", y las flores fueron la prueba definitiva para él.

Tras el envío de las flores, Barceló decidió cortar todo vínculo romántico, declarando que no quería verse involucrado en problemas externos y que se sentía "usado" para generar contenido.

Ella por su parte, ha intentado minimizar el significado del ramo hoy, pero el daño en la confianza de Barceló —quien ya venía afectado por la sanción disciplinaria y las críticas de otros compañeros— resultó irreversible.