Ninel Conde se cambia el color de los ojos y le dicen que se ve rara

La conocida actriz y cantante Ninel Conde tiene sus redes encendidas, tras mostrar el resultado de su más reciente cirugía para cambiar el color de sus ojos.

Conde, de 49 años, compartió en redes algunos detalles del procedimiento con el que pasó de tener ojos cafés, a lucir ahora ojos en color verde oliva.

La llamada "bombón asesino" sorprendió a todos, aunque se pesó que se trataban de pupilentes de color, Ninel confirmó que se sometió a una cirugía que duró apenas 20 minutos. Esto fue lo mismo que se hizo Yailín.

En los últimos años, su apariencia poco tiene que ver con la que lucía en una de las telenovelas más recordadas, "Rebelde", de 2004, donde interpretó a Alma Rey.

"A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma", dijo.

Ninel se sometió a una queratopigmentación, la cual permite modificar el color del iris de manera permanente; es un procedimiento quirúrgico que consiste en pigmentar la córnea del ojo, ya sea para cubrir defectos corneales y de iris (uso terapéutico) o para cambiar permanentemente el color del iris (uso estético) mediante la aplicación de pigmentos biocompatibles.