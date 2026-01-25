Show - 25/1/26 - 07:24 PM

¡Plena de Mr. Fox prende las redes! Ministerio de la Mujer reaccionó

Afirman que en este sencillo recurren a expresiones llenas de violencia simbólica y verbal.

 

El Ministerio de la Mujer expresó su profunda preocupación por la difusión del tema musical El Falador, interpretado por Mr Fox, El Tuoxx y Akim, al considerar que dicho sencillo irrespeta y denigra a mujeres panameñas.

Afirman que en este sencillo recurren a expresiones llenas de violencia simbólica y de forma verbal.

En el tema se hacen mención a figuras como Liza Hernández, Jacky Guzmán, Karen Chalmers, Katitao, Demphra, Anyuri, Nicole Pinto, Gracie Bon, Ashlany y Mussetta.

Agregan que  este tipo de contenidos trascienden la creatividad artística y se convierten en expresiones que promueven la misoginia, la humillación pública y la normalización de la violencia contra las mujeres.

Además, recalcan que la situación es preocupante, cuando se hace referencia directa a personas con nombre propio.

 

Señalan que estas prácticas refuerzan estereotipos dañinos y contribuyen a una cultura de irrespeto que socava los avances alcanzados en igualdad de género y derechos humanos, afectando a mujeres que representan más de la mitad de la población panameña.

Por parte del Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer, la institución reiteró que toda forma de violencia, incluida la mediática y simbólica, es inaceptable y contraria a los principios de una sociedad democrática, inclusiva y respetuosa.

 

