Reveló por qué fue hospitalizada y quedó en cuidados intensivos

A inicios de abril la youtuber Windy Girk dio a conocer en sus redes que estaba hospitalizada y hasta solicitó pintas de sangre.

Un poco más recuperada de salud, y después de un mes y medio, Windy narró y compartió con sus fanáticos el por qué quedó en el hospital y pasó a cuidados intensivos.

“Quería subirle este video antes, pero tenía bajas energías, también quedé con el abdomen superinflamado, literal, las primeras semanas parecía como su estuviera embarazada, y también quedé con anemia por lo ocurrido, yo no recuerdo que había tenido anemia antes y la verdad no se siente bonito... caminaba un poquito, subía unas escalera y quedaba con dolor de cabeza, más sueño de lo habitual, un poco de, parecía depresión, pero era baja energía... gracias a Dios y al universo ya me siento mejor, ya casi normal”, expresó al iniciar su relato.

Les recordó a quienes ven sus en vivos, que ya les había dicho que estaba padeciendo de dolores de estómago, por un mes le dio por tres domingos seguidos, le sucedía cuando comía grasa, que era los domingos, porque por su dieta, de lunes a sábado comía más sano. “Yo pensé que tenía gastritis, quedé en urgencia porque ya no aguantaba el dolor, sentía fuego en la boca del estómago, mi familia y yo pensamos que era gastritis, pero no, me hicieron unos exámenes, me vio una cirujana y me dijo que tenía piedras en la vesícula... Me preguntaron que si estaba tomando algún medicamento y yo les dije que no, solo unas pastillas para adelgazar y parece que esas pastillas influyeron en que me desangrara”, aseguró.

Según Windy, tras la operación de la vesícula todo salió bien, pero al despertar de la anestesia le dieron un medicamento y vomitó, estaba más blanca de lo normal, los doctores al ver lo sucedido la revisaron y se percataron que algo no estaba bien. “Vinieron los doctores, me revisaron y dijeron ‘no, ella no está bien, me hicieron un ultrasonido y vieron que me estaba desangrando internamente... mi cuerpo no estaba coagulando”.

La también instagramer comentó que, posiblemente, las pastillas que estaba ingiriendo para adelgazar, que funcionaban como quemadores de grasa, le afectaron en la coagulación de la sangre tras la operación de la vesícula. “Me tuvieron que abrir de nuevo para aplicarme un polvito cicatrizante para sanar más rápido. No estoy diciendo que las pastillas no sirven... pero si están tomando estas pastillas tengan cuidado... casi, casi que no estoy aquí para contarla, cuando desperté estaba en cuidados intensivos, estuve cuatro días en cuidados intensivos, no me podía mover, tenían que bañarme, tenía unas sondas en mi vagina, ni siquiera podía ir al baño para orinar... gracias a Dios sobreviví... cuando me hicieron la trasfusión de sangre, una de ellas me causó una reacción alérgica que me hinchó, me tuvieron que poner medicamentos para la alergia”, comentó

Estar en cuidados intensivos fue tedioso para Windy, reveló que a cada rato la puyaban para sacarle sangre, pero se complicaba porque no le encontraban las venas. “La cirujana que me operó me recomendó ponerme un catete venoso central, que la ponen en la vena yugular... esa experiencia fue lo más traumático”.

Esta experiencia hizo un cambio en su vida, afirmó que ahora es una persona más agradecida, ya no se está enfocando en las cosas del trabajo que le causan estrés, sino en agradecer que tiene salud y que está con vida, porque es lo más valioso.