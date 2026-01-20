¡Tarde de besos! Urri oficializa romance con la "rusa" y Barceló ama a María

El Urri (Ángel Arriola) y La Rusa (Yana Karpova) son tendencia tras oficializar su relación sentimental en el reality show "Parking de Yen Video".

Esto ha sorprendido a todos, porque muchos no esperaban que ambos se llevaran tan bien.

Durante la cena, El Urri aprovechó el ambiente especial para pedirle formalmente a Yana que fuera su novia, a lo que ella accedió, sellando el momento con besos que se volvieron virales en redes sociales.

Este encuentro ocurrió en la segunda semana de la competencia. Aunque días antes (16 de enero) Urri había tenido una "cena de broma" con el humorista Yedgar Carolina que incluyó mariachis.

Y como era de esperarse, en la tarde de hoy le siguió la corriente Barceló y María del Pilar, sin embargo, fue en el cachete y la frente, pero sin oficializar nada.