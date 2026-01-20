Show - 20/1/26 - 03:03 PM

¡Tarde de besos! Urri oficializa romance con la "rusa" y Barceló ama a María

El parking de Yen se ha vuelto en la casa del amor.

 

Por: Redacción / Web -

El Urri (Ángel Arriola) y La Rusa (Yana Karpova) son tendencia tras oficializar su relación sentimental en el reality show "Parking de Yen Video"

Esto ha sorprendido a todos, porque muchos no esperaban que ambos se llevaran tan bien.

Durante la cena, El Urri aprovechó el ambiente especial para pedirle formalmente a Yana que fuera su novia, a lo que ella accedió, sellando el momento con besos que se volvieron virales en redes sociales.

Este encuentro ocurrió en la segunda semana de la competencia. Aunque días antes (16 de enero) Urri había tenido una "cena de broma" con el humorista Yedgar Carolina que incluyó mariachis.

Y como era de esperarse, en la tarde de hoy le siguió la corriente Barceló y María del Pilar, sin embargo, fue en el cachete y la frente, pero sin oficializar nada.

 

Te puede interesar

¡Tarde de besos! Urri oficializa romance con la "rusa" y Barceló ama a María

¡Tarde de besos! Urri oficializa romance con la "rusa" y Barceló ama a María

 Enero 20, 2026
Beckham: mis hijos cometen errores en las redes sociales

Beckham: mis hijos cometen errores en las redes sociales

 Enero 20, 2026
Muere el famoso Sito Morales, leyenda de la décima panameña

Muere el famoso Sito Morales, leyenda de la décima panameña

 Enero 20, 2026
El Roockie da un paso importante en su vida y se acerca más a Dios

El Roockie da un paso importante en su vida y se acerca más a Dios

 Enero 20, 2026
Hijo de Beckham acusa a sus padres de manipuladores y mentirosos

Hijo de Beckham acusa a sus padres de manipuladores y mentirosos

 Enero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí