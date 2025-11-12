Show - 12/11/25 - 08:38 AM

Tatiana Vélez presenta a su príncipe: Luis Manuel D.

La maquillista compartió con los cibernautas su sesión de fotos.

 

Tatiana Vélez presentó a los cibernautas a su pequeño Luis Manuel Durango, a pocos días de su nacimiento.

La maquillista compartió su sesión fotográfica familiar en la que aparece junto a su pareja, ambos vestidos con camisa blanca y pantalón jeans, mientras sostienen con amor al bebé. En otra fotografía también aparece su primera hija.

“Les presento a mi príncipe hermoso Luis Manuel D.”, escribió Tatiana en el post, acompañado de un corazón azul.

Vélez mantuvo su embarazo en gran discreción, compartiendo muy pocas imágenes de esta etapa. 

Te puede interesar

De La Ghetto se presentará gratis este domingo en la Cinta Costera

De La Ghetto se presentará gratis este domingo en la Cinta Costera

 Noviembre 12, 2025
¡No inventen! Yemil sigue preso y pagará su cana hasta el 2029

¡No inventen! Yemil sigue preso y pagará su cana hasta el 2029

 Noviembre 12, 2025
Paris Jackson revela secuelas de su adicción: “No consuman drogas, chicos”

Paris Jackson revela secuelas de su adicción: “No consuman drogas, chicos”

 Noviembre 12, 2025
Tatiana Vélez presenta a su príncipe: Luis Manuel D.

Tatiana Vélez presenta a su príncipe: Luis Manuel D.

 Noviembre 12, 2025
’El Yeyo Yemil’, ¿en libertad?

’El Yeyo Yemil’, ¿en libertad?

 Noviembre 12, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas