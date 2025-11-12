Tatiana Vélez presenta a su príncipe: Luis Manuel D.
La maquillista compartió con los cibernautas su sesión de fotos.
Tatiana Vélez presentó a los cibernautas a su pequeño Luis Manuel Durango, a pocos días de su nacimiento.
La maquillista compartió su sesión fotográfica familiar en la que aparece junto a su pareja, ambos vestidos con camisa blanca y pantalón jeans, mientras sostienen con amor al bebé. En otra fotografía también aparece su primera hija.
“Les presento a mi príncipe hermoso Luis Manuel D.”, escribió Tatiana en el post, acompañado de un corazón azul.
Vélez mantuvo su embarazo en gran discreción, compartiendo muy pocas imágenes de esta etapa.