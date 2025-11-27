Show - 27/11/25 - 11:50 AM

Tifanny reaparece: "Tengo una masa que se puede convertir en cáncer"

Por: Redacción / Web -

La polémica influencer Tiffany García reapareció en otro medio y reveló que tiene una masa en el cuerpo con el 70% de probabilidades de ser cáncer.

Ella estuvo en el programa El Closet de Hispania TV y allí habló sobre el escándalo que ha marcado sus últimos días, en los que se le acusa de estafa y quedarse con el dinero de la gente que quería asistir a conciertos.

García en su defensa, explicó cómo ha vivido la presión mediática, las críticas en redes y las distintas versiones que han surgido sobre su situación.

En medio de todo esto, se ha disculpado con la gente que tiene cáncer. También agregó que está dispuesta a realizarse algún examen psicológico o psiquiátrico para demostrar que tiene la razón. 

Asegura que hasta ahora ha enfrentado momentos de mucha confusión y ataques inesperados, además,  detalló desde su punto de vista lo que realmente sucedió.

Al abordar el tema del cáncer, dio a entender que hay un 70% de probabilidades que tenga cáncer por una masa detectada. "Si tengo cáncer, pero tengo que llevar un proceso. Tengo una masa que si no me la opero se puede convertir en cáncer", agregó.

Cibernautas la han cuestionado por tocar este tema nuevamente y no dejar que se apague, mientras otros creen que le dieron su espacio para que hablara cómoda. 

