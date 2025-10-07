Trump dice no conocer a Bad Bunny y lo llama un show ridículo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró no conocer al cantante puertorriqueño de reguetón Bad Bunny luego de la polémica por el rechazo de grupos conservadores a que este protagonice el show de medio tiempo del Super Bowl.

"Nunca he oído de él. No sé quién es, no sé por qué lo hacen, es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para seleccionar entretenimiento. A mí me parece absolutamente ridículo", dijo el líder republicano en entrevista para el programa Greg Kelly Reports.

El fin de semana Benito Antonio Martínez, mejor conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, respondió con sátira en su monólogo en el programa Saturday Night Live (SNL) a la polémica entre facciones conservadoras porque vaya a ser el encargado de amenizar el descanso de la Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos.

Bad Bunny fue la estrella invitada anoche al popular SNL y aprovechó su monólogo, mayormente en inglés, para con sarcasmos asegurar que su participación en el Super Bowl "tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News", que se ha sumado a las voces conservadoras que critican la elección del boricua, crítico con la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

El artista puertorriqueño, que recordó que lleva meses muy intensos por los conciertos de su residencia en Puerto Rico, dijo en español para el público estadounidense que el hecho de que vaya a protagonizar el concierto del descanso del Super Bowl "más que un logro mío, es un logro de todos (los latinos), demostrando que nuestra huella y nuestra aportación a este país nunca nadie la podrá sacar o borrar".

"Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)", añadió el artista, que protagonizó varios sketchs, entre ellos una adaptación de la famosa serie infantil mexicana "El Chavo del Ocho".

Varias voces conservadoras han criticado e incluso han pedido boicotear el Super Bowl de febrero, que se celebrará en Santa Clara, California.