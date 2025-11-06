¿Y Dios? Daddy Yankee suelta temón con Bizarrap y prende las redes

El cantante Daddy Yankee, ahora cristiano, estrenó la BZRP Music Session #0/66 de Bizarrap, canción en tan solo horas se posicionó en la tendencia número 1 a nivel musical en YouTube y ya tiene millones de reproducciones.

Al unirse con uno de los productores más aclamados de la época moderna, ‘DY’ volvió a sus raíces, ese sonido que caracterizó sus momentos de gloria y una letra más ligada a lo personal, algo que llama la atención porque él dijo que ahora sacaría canciones para Dios.

“Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió Bizarrap en su cuenta de X junto con un clip promocional de la canción que está dando de qué hablar.

Las reacciones no se han hecho esperar por parte de sus fans: “Y el Señor lo dejó a un lado, cambió de idea raído o cómo fue esto”, ”y si recogemos firmas para que esta sea la canción del mundial”, “Esto es un ES CAN DA LO la session 0 tenía q ser la mejor de la historia”, “Revivió literalmente el reggaetón viejo”, “Daddy es el único cantante de regaetton de la vieja escuela que saca un tema en el 2025 y la rompe”, entre otros.

Tras su retiro de la música, Daddy Yankee estuvo dando de qué hablar por el largo divorcio que vivió con su ex Mireddys González.