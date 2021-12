Yemil: 'No discutan, ustedes me odian, pero Panamá me ama'

El cantante Yemil activó otra vez a la gente en redes sociales, esto luego de presentarse en la tanda de madrugada de la Teletón 20 30 y causar una buena sensación, esto luego de todas las cancelaciones que tuvo tras la presentación en una discoteca de Santa Ana en la que hubo una balacera.

LEE TAMBIÉN: Blades y Sech entre los mejores artistas de la revista Rolling Stone

Publicidad

"Panamá me ama. No discutan. Ustedes me odian, pero el pueblo me ama", dijo el famoso.

Como recordarán, el famoso se ha visto envuelto en varias polémicas tras estar detenido por el tema de violencia de género y luego por incumplimiento de presentaciones.

Muchas mujeres han creado varias campañas para cancelarlo en diferentes actividads, sin embargo, el famoso ha seguido trabajando para que no le pasen más chascos.

Hace poco reveló que quería cambiar, disculparse con las mujeres de Panamá, lanzar plenas comerciales y pegarse como Sech.