Abandonado y amordazado: Taxista es víctima de secuestro express en Colón

Panamá- Un taxista fue privado de su libertad y abandonado en la comunidad de Santa Rita Arriba, corregimiento de Sabanitas, en la provincia de Colón.

La noche del sábado, el conductor fue encontrado por lugareños amordazado, atado de manos y pies con zunchos, en los predios de la escuela primaria de Santa Rita Arriba. Esta situación fue informada de inmediato a la Policía Nacional de Sabanitas.

En la investigación preliminar, se estableció que el taxista fue despojado de su taxi, un Kia Cerato Forte, cuando varios sujetos se hicieron pasar por pasajeros. Ya dentro del vehículo, lo sometieron y lo trasladaron a esta área, donde lo dejaron abandonado.

Fue durante los operativos policiales que, posteriormente se localizó el taxi del afectado, abandonado en una de las calles internas de la comunidad de Santa Rita Arriba, zona que colinda con la población de Puerto El Caño. Al momento del hallazgo, tres individuos que estaban cerca del automóvil, al observar a los uniformados, se dieron a la fuga.

Se mantiene abierta la investigación por el delito de privación de libertad en contra de este profesional del volante en Colón.