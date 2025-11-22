Sucesos - 22/11/25 - 03:14 AM

Amenazan a representante y su padre

En Burunga, un hombre armado con un machete y un hacha amenazó a la funcionaria.

 

Por: Redacción / Crítica -

La representante del corregimiento de Burunga, en el distrito de Arraiján, Lohannyz Gaitán y a su padre. se salvaron de ser víctimas de un ataque armado. 

Información preliminar indica que en pleno sector 11 de Octubre, Burunga, un hombre armado con un machete y un hacha amenazó a la funcionaria. 

Los vecinos contaban que fue un momento de terror total. La policía ya está investigando y buscan al responsable.

 

