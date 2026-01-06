Sucesos - 06/1/26 - 10:09 AM

Aprehenden a mujer en Juan Díaz con 159 paquetes de droga y arsenal

La femenina fue ubicada en medio de un allanamiento y registro en una residencia dentro de la cual se ubicaron los paquetes rectangulares con droga ocultos dentro de cajas selladas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una mujer (41 años), fue aprehendida en el corregimiento de Juan Díaz, ya que mantenía en su poder 159 paquetes de presunta droga y armas de fuego.

La femenina fue ubicada en medio de un allanamiento y registro en una residencia dentro de la cual se ubicaron los paquetes rectangulares con droga ocultos dentro de cajas selladas. 

Durante la diligencia, las autoridades se decomisaron dos armas de fuego con 13 municiones, proveedores, dos teléfonos celulares y un vehículo color bronce, el cual se presume era utilizado para las actividades delictivas.

Al concluir el operativo, la dama fue puesta a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso.

 

 

Te puede interesar

Aprehenden a mujer en Juan Díaz con 159 paquetes de droga y arsenal

Aprehenden a mujer en Juan Díaz con 159 paquetes de droga y arsenal

 Enero 06, 2026
Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

 Enero 06, 2026
Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Enero 06, 2026
Sicarios matan hombre y dejan a otro herido

Sicarios matan hombre y dejan a otro herido

 Enero 06, 2026
Policías frustran robo y matan delincuente

Policías frustran robo y matan delincuente

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales