Aprehenden a mujer en Juan Díaz con 159 paquetes de droga y arsenal

Panamá- Una mujer (41 años), fue aprehendida en el corregimiento de Juan Díaz, ya que mantenía en su poder 159 paquetes de presunta droga y armas de fuego.

La femenina fue ubicada en medio de un allanamiento y registro en una residencia dentro de la cual se ubicaron los paquetes rectangulares con droga ocultos dentro de cajas selladas.

Durante la diligencia, las autoridades se decomisaron dos armas de fuego con 13 municiones, proveedores, dos teléfonos celulares y un vehículo color bronce, el cual se presume era utilizado para las actividades delictivas.

Al concluir el operativo, la dama fue puesta a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso.