Aprehenden a sujeto con dos armas de fuego artesanales en Aguadulce

Por: Redacción/Crítica

Un operativo policial en la barriada La Cruz, distrito de Aguadulce, culminó con la aprehensión de un ciudadano que portaba dos armas de fuego de fabricación casera a bordo de un taxi.

De acuerdo con las autoridades, la acción se desencadenó tras un reporte ciudadano que alertaba sobre varios sujetos en el vehículo portando armas de fuego, lo que activó de inmediato la respuesta de las unidades policiales.

Las unidades policiales interceptaron el taxi en el sector mencionado, reteniendo el vehículo y aprehendiendo a uno de los ocupantes. Durante la revisión, se incautaron dos armas tipo "niple" de fabricación casera, indicó el mayor Rafael Navarro de la Zona Policial de Coclé.

El sospechoso fue trasladado a la estación policial local para las diligencias correspondientes.

