Aprehenden tres señalados por pandillerismos, entre ellos un menor

Panamá- Dos hombres adultos y un menor de 17 años, fueron aprehendidos este martes en la ciudad de Panamá y Colón, por su presunta vinculación con dos grupos pandilleriles distintos.

Según detalló la Policía Nacional, los alias “Chuky” y “Pichi”, quienes figuran como presuntos integrantes de la pandilla autodenominada “Unión Sinaloa”, se entregaron voluntariamente en la sede de la Fiscalía Antipandillas, ubicada en Central Park, corregimiento de Pueblo Nuevo. La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la fiscalía lograron que los señalados decidieran presentarse ante las autoridades, casi una semana después de que el alias "Pocho", presunto cabecilla de la pandilla, y otros 14 integrantes de esta estructura criminal, fueran aprehendidos en Veranillo y Samaria, distrito de San Miguelito, mediante la operación Dominio.

De acuerdo con las investigaciones que adelantan las autoridades, este grupo pandilleril opera en los sectores 32 y 35 de Veranillo, al igual que en Samaria. Además, se le vincula con delitos graves como: homicidios, posesión ilícita de armas de fuego, tráfico de drogas, lesiones personales y otros. El pasado 14 de enero de 2026, esta pandilla fue desarticulada mediante la Operación Dominio. Ese día fueron aprehendidas 15 personas, como parte de las acciones estratégicas para combatir la delincuencia organizada.

Por otra parte, un adolescente de 17 años fue aprehendido en el sector de Puerto Escondido, en la provincia de Colón, por unidades de la Policía Nacional, por su presunta vinculación con la pandilla conocida como “Niños de Libia”, que opera en este sector del país.

De acuerdo con las investigaciones efectuadas por las autoridades, a este grupo delictivo, el cual es asociado con hechos graves ocurridos en los últimos meses en Colón, también se le vincula con otra organización conocida como la Real Gangster For Life (RG4L).

Tras la aprehensión, el adolescente fue trasladado por unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia para los trámites correspondientes.