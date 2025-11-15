Cae uno de los más buscados por presunto homicidio en una discoteca de David

La Policía Nacional informó la captura en la comunidad de Caimito, distrito de Dolega ,de uno de los individuos más buscados por las autoridades, por su presunta vinculación en un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Josué Isabel Morales Pinto, de 26 años, quien está relacionado con un hecho ocurrido el 4 de septiembre de 2025 en una discoteca del distrito de David, provincia de Chiriquí.

En este hecho, Ángel Ruedas alias "Pelón", de 25 años, recibió tres balazos a las afueras del local y murió en el Hospital Regional Rafael Hernández, donde ingresó en condición crítica.

Según algunas fuentes, la víctima mantenía antecedentes penales por delitos relacionados con lesión con arma blanca y de fuego; así como maltrato al adulto mayor y contra el patrimonio.

La Policía señala que la aprehensión forma parte de la lucha contra la delincuencia, destacando la importancia de la rápida acción y coordinación de sus unidades para llevar ante la justicia a personas con antecedentes criminales.