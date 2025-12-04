Caicedo y otros 7 detenidos en Operación Nodriza llegan esposados a audiencia

Panamá- Esposado y bien custodiado llegó la mañana de este jueves César Caicedo a la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, para enfrentar la audiencia de control de garantías en su contra por su presunta vinculación con una red de tráfico internacional de drogas.

Al igual que Caicedo, otros siete hombres aprehendidos en la nueva fase de la Operación Nodriza fueron trasladados al recinto judicial en busitos blancos. Los sospechosos ingresaron rápidamente, esposados y sin decir palabra, la mayoría cubriéndose el rostro con sus camisetas, escoltados por dos unidades policiales vestidas de civil y con pasamontañas.

Caicedo es el padre de Dayra Caicedo, la joven privada de libertad el 19 de febrero frente a su casa en Vista Alegre, Arraiján. Desde que ocurrió ese hecho, ya se señalaban sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Este jueves, los ocho indiciados serán presentados ante un juez de garantías que deberá determinar si sus aprehensiones fueron legales, imputarles cargos por delitos relacionados con drogas y establecer la medida cautelar que cumplirán mientras el Ministerio Público avanza la investigación.

Los señalados —cinco panameños y tres colombianos— fueron aprehendidos este miércoles luego de 26 diligencias de allanamientos y registros efectuadas por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional en Panamá y Panamá Oeste. Según detalló ayer el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, la investigación contra esta organización inició el 7 de marzo de 2023 y, desde entonces, se le ha vinculado con siete casos, logrando la aprehensión de 20 personas, el decomiso de dos toneladas de cocaína y la incautación de 10 vehículos (tres con doble fondo).