Sucesos - 10/11/25 - 09:49 PM

Comerciante asiático se cansó y sin miedo le soltó plomo a delincuentes

El hecho, que ocurrió en Puerto Escondido, en la provincia de Colón, quedó grabado en video.

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

A dos delincuentes que ingresar a un local con pistola en mano e intención de robar, les salió la bruja. El propietario del local, un comerciante de origen asiático, se defendió del intento de asalta y baleó a uno de los malesantes.

Los asaltantes le gritaron, le apuntaron, pero el chinito sacó su fierro y respondió. En segundos se formó la balacera

Al final, uno de los los maleantes salió corriendo del local mientras que el otro debió ser trasladado hacia un centro hospitalario. 

