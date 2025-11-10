Comerciante asiático se cansó y sin miedo le soltó plomo a delincuentes

A dos delincuentes que ingresar a un local con pistola en mano e intención de robar, les salió la bruja. El propietario del local, un comerciante de origen asiático, se defendió del intento de asalta y baleó a uno de los malesantes.



El hecho, que ocurrió en Puerto Escondido, en la provincia de Colón, quedó grabado en video.



Los asaltantes le gritaron, le apuntaron, pero el chinito sacó su fierro y respondió. En segundos se formó la balacera.

Al final, uno de los los maleantes salió corriendo del local mientras que el otro debió ser trasladado hacia un centro hospitalario.